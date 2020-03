Esta es la agenda de protesta que tienen los maestros en Guárico

San Juan de los Morros.- Integrantes de la Coalición Sindical informaron este lunes las acciones que desarrollarán en protesta por su situación laboral los maestros en Guárico .

Durante una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la Casa del Maestro en la Avenida Bolívar de la capital guariqueña, revelaron la agenda a cumplir.

“El magisterio venezolano atraviesa la mayor crisis que se ha vivido en los últimos años. Existen docentes que se encuentran en “pobreza extrema”, Indicó Xiomara Morantes vocera designada en la rueda de prensa.

Denunció que “El gobierno ha violentado el contrato colectivo, existe una deuda con el magisterio de un 280%. Por decreto presidencial se dio un aumento de 166% para los funcionarios públicos, pero a los docentes solamente se le hizo un incremento de 66%.

Asegura que el salario se ha deteriorado “vemos que algunos funcionarios de la administración pública reciben un salario mejor que el del docente”.

La lucha no es solo por salario

Recordó que “La lucha no es solamente por un salario, también es por la infraestructura escolar. No hay agua no hay, luz, no hay una dotación de mobiliario, ni pedagógico en nuestras escuelas”.

La dirigente gremial expuso que “Hay una diáspora de docentes venezolanos. Hemos constatado que el ministerio de educación han colocado personas que no son idóneas para hacer el trabajo pedagógico”.

Afirma que encontraron una “escuela en Roscio en donde madres procesadoras están encargadas de los niños”.

En cuanto el estado actual del docente señala que “El salario no alcanza para que el docente se traslade hasta su sitio de trabajo. No tienen zapatos y alimentos para darles a sus hijos. Esto hace que se hayan marchado del país y el gobierno los sustituyó por personas que no son las más idóneas”. Esta se refirió a quienes han ingresado por la llamada «Chamba juvenil».

Morantes fue consultada sobre las reuniones que han convocado nacionalmente: “El ministro ha convocado ha las federaciones y nunca se obtiene una respuesta satisfactoria. No existe un seguro funerario, un HCM para los docentes”.

Pidió a los padres y representantes que acompañen a los maestros en Guárico, que “esta lucha no es nada más del sector educativo”

Esta es la agenda de la semana

Actividades de calle

Entrega de documento Martes 03 / 08 am. Defensoría del Pueblo. Sitio de concentración: Sede de El Nacionalista Pancartazo Miércoles 04 / 08 am Zona Educativa Guárico

En la rueda de prensa de la Coalición Sindical paticiparon: Maritza Blanco y Silvia Quintero (Sinvema Guárico), Eleuterio de la Rosa (Colegio de Profesores), Antonio Campos (Colegio de Licenciados) y Xiomara Morantes de (Sintregua).

El Tubazo Digital