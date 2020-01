En Valle de la Pascua la alcaldía se olvidó de la basura +VIDEO

View this post on Instagram

ALCALDIA SE OLVIDÓ DE LA BASURA. .- Franklin Rodriguez CNP 17620. La Alcaldía del municipio Leonardo Infante no realiza la recolección de la basura y deshechos sólidos de manera adecuada en Valle de La Pascua, razón por la cual, proliferan los vertederos públicos en el perímetro urbano. En la actualidad, en la avenida Rómulo Gallegos, lo que se observa en ambos lados es basura que en muchos casos es quemada sin tomar en cuenta los problemas que de ello se derivan, ocasionando daños a la salud de miles de personas. Este vídeo muestra la basura, animales muertos en estado de descomposición, malos olores y zamuros que en el menor descuido pueden impactar en los parabrisas de los vehículos que circulan por la referida avenida. Para completar la vista del paisaje, los incendios y el humo no paran. La Dirección de Servicios públicos, si es que existe aún, debería cumplír sus funciones, señalaron algunos transeúntes. #Basura#Incendios #Valledelapascua #Noticias #News