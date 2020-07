EN GUÁRICO / Capturados sujetos que efectuaron robo en sede de la RNV

View this post on Instagram

Capturados tres hombres por hurto en la Radio Nacional de Venezuela en Guárico Jenssen David Guzmán Mendoza (26), Manuel Alejandro Barrios Navas (32) y Rafael Antonio Silva (52), integrantes de la banda apodada Los Chatarreros, fueron detenidos por funcionarios de la Delegación Municipal Calabozo, en el sector Los Indios, calle Mara, parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda, estado Guárico. Estos se dedicaban al hurto, tráfico y comercio ilícito de recursos y material estratégico de la Radio Nacional de Venezuela (RNV), ubicada en el sector El Recreo, con la finalidad de obtener beneficios económicos, afectando el patrimonio de la empresa. Gracias a las experticias documentales e investigaciones de campo se incautó un camión marca Ford, modelo F-350, placa A83AE9J, un carro marca Chevrolet, modelo Aveo, placa BBX73L, y se recuperaron cuatro motores trifásicos, una línea de tendido eléctrico, de tres metros de largo y 588 tornillos. La Fiscalía Segunda del Ministerio Público, tiene conocimiento del caso. R: Geralmi Pérez