EL WIRO/Detenido indigente que agredía mujeres en la capital de Guárico

San Juan de los Morros.- Una mujer fue agredida por una persona indigente, quien presuntamente padece trastornos mentales. El hecho se registró el domingo 19 de septiembre en el casco central de la capital guariqueña.

Al nombre de Bianka Carolina Pérez Gorrin responde la víctima, quien recibió una herida en el brazo derecho que requirió sutura. La lesión fue causada con un alambre de púas.

Pérez Gorrín informó al El Tubazo Digital que el hecho ocurrió en la puerta de su residencia ubicada en la calle Salias.

“Yo venía de hacer diligencias y estaba hablando con un vecino, cuando veo que el sujeto viene, camino hacia mi casa porque sé que es agresivo. Sin embargo, cuando estaba abriendo la reja este me atacó”, narró la víctima.

“Sentí que me tomaron por el brazo izquierdo, al voltear, él intentó golpearme la cara, como mecanismo de defensa me cubrí con el brazo donde me hirió; luego se fue y un vecino que es enfermero me colocó un torniquete mientras me trasladaron al hospital”, acotó.

“Lo que me llamó la atención y por lo que decidí denunciar, es que él ataca solamente a mujeres. Somos sus principales víctimas. En reiteradas oportunidades lo he visto con objetos peligrosos en la mano”.

Pérez Gorrín es periodista y abogada por lo que conoce el procedimiento en estos casos. No obstante, interpuso la denuncia ante la fiscalía, con el fin de alertar a las autoridades de esta situación.

El sujeto en cuestión es conocido en la ciudad como “wiro”. Es agresivo y presenta notables problemas psiquiátricos. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuál es su patología.

La noticia de la agresión de Pérez Gorrin se difundió en las redes sociales con el propósito de captar la atención de las autoridades pertinentes, por lo que decidimos contactarla para conocer la información de primera mano.

Detenido

Durante el trabajo periodístico tuvimos acceso a un parte policial donde se indicaba la detención del agresor. Este fue detenido el 21 de septiembre por funcionarios de Poliguárico y puesto a la orden de la Fiscalía 14 del Ministerio Público.

“Aunque pareciera no estar en sus cabales, representa un peligro para la sociedad en vista de las reiteradas agresiones en las que está involucrado. Por lo que debe ser tratado por un especialista que determine qué problema mental o enfermedad padece”, expresó la agraviada.

Lucianni Perez. ECS/Unerg/ El Tubazo Digital.