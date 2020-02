DUDAS  / Esto es lo que se sabe de la muerte de la Sargento en el Conopoima

San Juan de los Morros. – Tal como lo informó El Tubazo Digital una joven de 19 años resultó muerta este domingo 2 en el Fuerte Conopoima, en la capital del estado Guárico.

Esta ingresó al Hospital Israel Ranuárez Balza, con el nombre de Mariola Sarahí Parada Lovera.

La misma perdió la vida en las instalaciones de la Brigada de Artillería de esa guarnición. La causa de dicho fallecimiento fue un disparó en la cabeza.

El Tubazo Digital obtuvo acceso a un parte interno emitido luego del suceso, en este se explica cómo ocurrieron los hechos. Según la versión de la Región de Defensa Integral (REDI Los Llanos).

La fuente indica que el pasado 2 de febreros en la 43 Brigada de Artillería Cnel. Juan Vicente Bolívar y Ponte» la joven de 19 años y Sargento Segunda Mariola Sarahí Parada Lovera le “ arrebató el arma” a un distinguido de ese componente.

Se trata del Distinguido Luis Gonzalez Blanco C.I. 28.544.292, quien se se disponía a encender las luces del pasillo de la unidad cuando la joven le habría quitado su arma. Gonzalez Blanco se desempeñaba como Guardia del Parque de Armas.

VERSIÓN OFICIAL: «La joven se suicidó»

La Sargento Mariola Saray Parada Lovera, se apoderó del Fusil Ak103 Serial de Armamento 071647572, el cual se encontraba aprovisionado. Describe la fuente que esta, lo cargó y se disparó en el área de la región occipital resultadose la exposición de masa encefálica.

Trayectoria de la bala

Como indicamos en la primera nota, los médicos informaron que la trayectoria del proyectil indica que este entró por la región parietal izquierda y la salió por el parietal derecho detrás de la oreja.

Luego del suceso fue trasladada de emergencia en un vehículo administrativo, marca Toyota, Serial 5822 hacia el Hospital «Dr. Israel Ranuárez Balza» de la ciudad de San Juan de Los Morros, Edo. Guárico.

Familiares desmienten la «versión oficial»

El periodista Jorge González del Portal VPITv entrevistó a la madre de la joven muerta en las inmediaciones del hospital Ranuárez Balza.

Hoskimoto Lovera indicó en medio de a su dolor que “en horas de la tarde noche de este 2 de febrero, me notificaron que me hija había sufrido un accidente. En ningún momento el componente me informó, solo fue un vecino”.

Lovera pide “aclaren la muerte de mi hija, lamentablemente una bala le trunco su sueños.

En relación a la posible causa de este fatal suceso, esta manifestó que “La REDI maneja que fue suicidio pero hasta los momento son solo especulaciones que solo se saben con la autopsia”.

“Ella no era capaz de suicidarse, era una joven muy alegre, no tenía ningún motivo para quitarse la vida”.

El Tubazo Digital