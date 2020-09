Docentes reiteran que faltan condiciones para la educación a distancia

Caracas.- Tulio Ramírez, presidente de la Asamblea de Educación, indicó que el Magisterio se resiste a iniciar el nuevo año escolar implementando la educación a distancia. Además, consideran que tampoco pueden hacerlo a través del régimen mixto en enero.

El también profesor universitario explicó que el sector tiene muchas carencias que, en su opinión, se agudizan con las deficiencias del servicio eléctrico y combustible.

Subrayó que el sector considera que primero se debe mejorar el salario y crear las condiciones mínimas para que los docentes puedan trabajar a distancia.

“Ni a distancia, ni mucho menos presencial, es imposible las escuelas no tienen como cambiar un bombillo, menos cumplir con los protocolos de bioseguridad”. Esas fueron las declaraciones de Ramírez durante una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio.

Criticó que los docentes a seis meses de la aparición de la pandemia en el país todavía no hayan recibido inducción sobre la educación online.

“La educación a distancia no es enviar y recibir correos, la educación a distancia supone un rediseño de estrategias e instrumentos a utilizar”, explicó Ramírez.

Afirmó que la educación bajo esa modalidad pudiera ser viable siempre y cuando se utilicen las herramientas didácticas y pedagógicas requeridas.

Además, condenó que la estructura hospitalaria del país no garantiza la salud de los ciudadanos. En ese sentido, refirió que “mientras la curva no se aplane y no haya calidad de atención, no hay posibilidad de retornar a la normalidad”.

Por último, cuestionó los bajos salarios que percibe el sector y rechazó que el sueldo actual se ubique en 4 dólares al mes. “Ni siquiera pueden cubrir gastos de saldo para mantener los datos de internet activos”, expresó.

Con información de Unión Radio