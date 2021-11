DESDE LA ALCALDÍA / Freddy Alí Gómez propone una Alianza Estratégica para Zaraza

Zaraza.– La parroquia San José de Unare en el estado Guárico fue el escenario para el encuentro en donde se debatiría la estrategia electoral del Psuv.

El Gobernador y candidato a la reelección José Vásquez, junto a Freddy Ali Gómez aspirante a la alcaldía de Zaraza se reunió con la estructura de la maquinaria 4×4.

Entre los aspectos debatidos y revisados figura el tema organizativo. Los rojitos van a una nueva elección y saben cuáles son los aspectos que definen un triunfo.

Allí se citó a la llamada maquinaria, líderes y dirigentes. Entre lo revisado a lo cual pudimos tener acceso, también figura el llamado plan remate y la motivación al voto.

Rumbo a Zaraza

El Tubazo Digital buscaba una entrevista con el candidato a la alcaldía Freddy Alí Gómez, para conocer sus propuestas, por lo que debimos esperar la oportunidad en Zaraza, a donde acudiría junto a Vásquez.

La ruta

Ya en horas de la tarde en el boulevard del Banco Obrero se concentraron un aproximado de 260 motorizados para esperar a los candidatos.

Estos encabezaron la caravana por la calle Las Flores, una de las más extensa de Zaraza, luego la Bolívar hasta la zona de El Médano, punto muy concurrido.

La ruta continuó por la calle Comercio. Llegaron al punto de concentración donde los esperaba un numeroso grupo de seguidores en la Plaza Sucre.

La caminata

En el citado lugar los aspirantes descendieron de las motos y empezaron la marcha hasta la Plaza Bolívar, un recorrido de seis cuadras.

La tarima

Luego vendrían los discursos de los candidatos: Freddy Ali Gómez y José Vásquez.

Se hizo énfasis en los temas de motivación, organización y movilización. Finalizado el acto abordamos al aspirante a la alcaldía para conocer sus propuestas.

La entrevista a un exalcalde que aspira otro mandato

Este municipio, al igual que otros presenta graves problemas, ¿eso pareciera indicar que ya no es suficiente el método tradicional de gobierno?

Así es, precisamente nosotros venimos manejando desde hace mucho tiempo una propuesta innovadora y directa que vaya más allá de un simple plan de gobierno.

Junto a este equipo que me acompaña estamos impulsando una Agenda que se llama Alianza Estratégica para el Progreso. Esto es lo que podemos definir como un nuevo Pacto Social.

¿Pero cómo hacer una revolución municipal o un cambio con funcionarios o dirigentes formados en la política tradicional?

Precisamente en eso se va a sustentar esta gestión de gobierno, más allá de los simples planes, en esta propuesta estamos planteando a toda nuestra dirigencia y a los futuros trabajadores del ejecutivo municipal una nueva cultura organizacional.

¿Y cómo piensan hacer eso, pues muchos lo han intentado y ha sido bien cuesta arriba?

En este tema hemos dado muchos debates y ha habido una conclusión: O se es servidor público o no se va a trabajar en esas estructuras.

Nosotros somos servidores, debemos transformar esa cultura y hacer sentir a quienes lo requieran que se hizo todo el esfuerzo por atender y solucionar sus planteamiento.

El caso es que esa cultura tradicional de mala atención no está solo en las instituciones, también la encontramos en muchos dirigentes y gobernantes, precisamente muchos alcaldes y alcaldesas que van de salida han sido señalados por esto

Es que lo que nosotros venimos construyendo y que vamos a implementar es para todos los que vamos a estar en funciones oficiales hasta los propios líderes de bases.

¿Es decir que aplicarán el dicho: la ley entra por casa?

Así mismo es, esta propuesta no es solo para trabajadores municipales. Es para el alcalde, directores, personal, y luego vamos a los líderes de base y dirigentes.

Nos estamos planteando una revolución en el tema del personal, es decir, ser servidores públicos, con garantía de respeto, reconocimiento. Debemos practicar el diálogo y la empatía.

¿Usted cree en los valores? pues quienes cuestionan la política dicen que estos se perdieron

Los valores están en nuestra cultura, como la honestidad, la transparencia, respeto, el reconocimiento y muchos otros valores y principios. Solo hace falta que nuestro funcionarios también sean respetados y motivados. Juntos construiremos una línea de acción para adelantar el plan de gobierno.

Un plan de gobierno abarca obras e inversiones, pero ¿cómo hacer con necesidades urgentes que no pueden esperar? Esa herencia social que usted recibirá y está obligado a atender

Existen necesidades y áreas que deben ser abordados de manera rápida y estratégica, eso lo sé. Yo fui alcalde, he estado en cargos públicos, vengo de ser Secretario General de Gobierno, acompañando al actual y futuro gobernador José Vásquez.

Lo que te quiero decir con esto, es que he visto los logros y también las necesidades. Mi forma de ser es la de oír a las personas, eso me ha servido para entender y ponerme en el lugar de ellos.

En este preciso momento puede haber situaciones que no pueden esperar y que no se le estarían dando respuesta

Nosotros tenemos desde hace algún tiempo una comisión especial de atención de necesidades especiales. De hecho, te adelanto que todos los consejos comunales han ido enviando casos a los correos planificandozaraza@gmail.com y guaricodeencuentro@gmail.ciom.

De esa forma cada uno de los consejos comunales han cargado su diagnóstico situacional identificando no solo sus necesidades, sino también sus prioridades. Incluso en el tema de las emergencias, estas también se identifican allí.

¿Y qué tratamiento reciben estos casos que ustedes llaman emergencias?

En el tema de las emergencias la comisión de necesidades se aboca a conocerlas desde ya, incluso, ya hemos ido resolviendo algunas de estas.

Alimentación

Más allá de las responsabilidades de un alcalde, surge como principal, el tema de la alimentación. ¿Qué propone usted, desde el cargo que aspira ocupar?

En Zaraza haremos historia y seremos pioneros, vamos a impulsar unidades de compra conjunta, que agrupen a todos los Clap.

Eso sería algo así como que si yo tengo un clap en el barrio 1, y nos unimos a otros para empezar a adquirir productos al mayor.

¿Considera esa propuesta factible, llegar a esos niveles de organización?

Claro que si, mira te cuento con un solo ejemplo, Zaraza tiene 23 mil familias que forman parte de los clap, eso equivale más o menos a tres gandolas de arroz semanales.

Nosotros lo vamos a lograr, pues así como la persona deposita el valor de la bolsa, cada vez que la solicita, podrán depositar el valor de estos rubros de acuerdo Al promedio de consumo y a precios muchos más bajos.

¿A cuál mercado piensan acudir para adquirir estos rubros?

En el caso del arroz, lo vamos a comprar directo a las plantas arroceras que tienen alianzas con el estado, están ubicadas en Calabozo, nuestro mismo estado.

¿Es decir que usted propone que los clap dejen de ser simples distribuidores de bolsa y vayan más allá?

Sobre eso te voy a dar una primicia para El Tubazo Digital, pronto estaremos anunciando en Zaraza el Clap+P.

Hasta ahora los clap han desarrollado una política de distribuidores de bolsa, en Zaraza impulsaremos el clap más producción (Clap+P). Allí estamos uniendo el tema del trabajo con la zona agrícola y pecuaria, eso vendrá y daremos más detalles.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital