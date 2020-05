Desarticulan banda que se dedicaba al robo de viviendas en Guárico

View this post on Instagram

Cicpc desarticuló banda apodada Loco Hugo por robo en viviendas de Zaraza Funcionarios de la Delegación Municipal Zaraza desmantelaron la banda delictiva apodada Loco Hugo, dedicada al robo en viviendas, hecho ocurrido en la calle Las Flores cruce con Troconis, parroquia Zaraza, municipio Pedro Zaraza del estado Guárico. Los detenidos fueron identificados como Manuel José Martínez (29), líder de la banda, apodado Loco Hugo, quien tenía registro por robo, violencia contra la mujer y violencia a la autoridad; Héctor Manuel Fuenmayor (25), Jesús Eduardo Girón (25), apodado Cotorro, ambos por hurto; Wilson Rafael Ríos (26) y José Alejandro Manzol (44), apodado Cachete, por lesiones, hurto y robo. Las experticias técnico científicas e investigaciones de campo demostraron que los antisociales portaban armas blancas con las que irrumpían en las residencias, obligando a los habitantes a entregarles objetos de valor para su comercialización. Al realizar la captura, se recuperaron equipos electrónicos, pertenecientes a sus víctimas. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 11° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal.