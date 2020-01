CUÓRUM / ¿Cuántos diputados asistieron a la Asamblea Nacional este domingo?

Caracas.- Luego de juramentarse dos directivas de la Asamblea Nacional en actos separados, todos se preguntan si hubo cuórum ¿quiénes asistieron a estas sesiones?

En horas de la mañana se presentaron serios inconvenientes para ingresar a la Asamblea Nacional y casi a las 2 de la tarde se juramentó un nuevo presidente.

Luis Parra fue electo en medio de una situación confusa y cuestionada. En declaraciones suministradas por este, manifestó que allí estaban todos los diputados.

Asegura este que “había 30 diputados de las regiones que queremos abrir un camino”. Posteriormente agrega que “Había aproximadamente 150 diputados y con 81 votos instalamos la directiva”.

ESTA ES LA VERDAD:

-140 de 167 parlamentarios participaron en la elección.

-81 votaron por Luis Parra de Primero Justicia

-38 diputados chavistas participaron de la sesión.

¿Y que dice el Psuv?

Por su parte el diputado Francisco Torrealba quien preside la fracción del chavismo, aseguró que ellos votaron por la plancha de Parra. Esta bancada esta conformada por 54 diputados. Por lo cual se infiere que los 30 diputados que parra aseguraba tener sumaron los 81 votos con lo cual habría sido electo.

Otro Número

Stalin Gonzales quien fungio como secretario accidental en el acto de la tarde en la sede de El Nacional en donde se eligió otra junta directiva presidida por Juan Guaidó dio otros números.

Indicó tener las actas de la mañana y aseguró que en el hemiciclo de la Asamblea Nacional habían 127 diputados.

Este no detalló cuantos de la bancada opositora. Asi mismo dijo que en el acto de la noche en donde se reeligió a Guaidó había 100 diputados y todos votaron por la plancha única.

Dudas

El desorden generado en la mañana y la apresurada votación no permitieron verificar la veracidad de este cuórum presente.

Fuente de oposición consultadas indicaron que muchos de los presentes en la elección de Guaidó en horas de la tarde no asistieron a la AN en la mañana. Algunos como Calzadilla y los diputados indígenas no se les permitió la entrada.

