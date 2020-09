CONTUNDENTE / Diez perlitas que Capriles soltó sobre las elecciones

El líder opositor Henrique Capriles volvió al ruedo político al revelar que es parte de una negociación que logró la liberación de 110 presos políticos.

Este miércoles convocó a la oposición a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Así mismo se pronunció sobre diferentes temas, desmarcándose de la postura del diputado Juan Guaidó.

1.– “Nosotros no vamos a dejar a la gente sin una opción, nosotros vamos a apoyar a mujeres y hombres que quieran abrir caminos”. De esta forma aprobó la participación en las elecciones del 6 de diciembre

2.– Admitió que no será candidato pues se encuentra inhabilitado por la Contraloría, dijo que “apoyará a representantes de la sociedad civil que sí quieran postularse”.

No precisó si se incorporará a La Fuerza del Cambio. Dicha tarjeta está vinculada a este y fue habilitada por el Consejo Nacional Electoral. Tampoco se refirió a Primero Justicia.

3.- Reafirmó que apoyará la participación en la ruta electoral. “No se trata de votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar. Y yo he decidido luchar. No me voy a quedar de brazos cruzados”, señaló.

4.– Aplaudió que se haya invitado a organismos internacionales: “Primera vez que veo que se invita a que haya observación internacional. Ojalá la ONU y la Unión Europea acepten. Hay varias alcabalas que tenemos que sortear”, manifestó.

5.– Rechazó que se diga que quienes votan legitiman a Maduro. “Maduro hace lo que sea para que usted no ejerza su derecho. Para que tire la toalla. Aquí vienen unas elecciones que establece la Constitución. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Perder la legitimidad? El usurpador es Maduro no nosotros”, dijo.

6.– Tildó como una “gran mentira” pensar que las sanciones que afectan a los venezolanos provocaran un estallido social.

“¿Ustedes creen que si los comerciantes, que no son enchufados, quiebran aquí va a venir un estallido social?, los venezolanos no quieren un estallido social”.

7.– Sobre la liberación del diputado Juan Requesens, dejó claro que “no fue un trueque”.

“Requesens no fue liberado a cambio de nada se los aclaro. No fue un trueque, compañero. Yo con personas jamás haría algún tipo de trueque o negocio, quien señale algo así no me conoce”, subrayó.

8.- “Sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que de aquel lado hay gente muy mala, pero qué sé yo si hay gente buena también, callada, pensando igual que yo. La única manera de salvar a este país es abriendo caminos de política y de acuerdos”, manifestó.

9.- Criticó al grupo que coordina Guaidó como “un sector de la oposición que quiere mantener el “statu quo” y “autoengañarse” con “consignas vacías y sin contenido”.

10.- Rechazó la tesis del gobierno virtual que Juan Guaidó asegura presidir: “La unidad por nada es nada. La unidad no se ha tratado de construir. Ahora hay un corre corre porque el agua llegó al cuello, no podemos seguir jugando a ser gobierno en internet o usted es gobierno o usted es oposición, no se puede ser las dos cosas”, criticó.

Para los que no pudieron seguirla vía Periscope en este link pueden ver completa la transmisión de hoy.https://t.co/Jx5ONB0CNB — Henrique Capriles R. (@hcapriles) September 2, 2020

El Tubazo Digital