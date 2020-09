CONMOVEDOR / La historia de un amor que no se dejó vencer por la enfermedad

Estefany Torres Vera y Duvan Yefren Pabón son una pareja de colombianos que desde hace mucho soñaban con casarse. Por diversas circunstancias, no habían podido materializar su anhelo y este fin de semana lograron unir sus vidas.

Ni la pandemia, ni la falta de recursos y mucho menos la difícil enfermedad que afrontaba Estefany fueron impedimento. Esta pareja de enamorados, juntos hace nueve años y con un hijo de siete, contrajeron matrimonio.

La inusual boda que se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Santander, HUS. Se realizó en medio de los más estrictos protocolos de bioseguridad y con las redes sociales de testigo. Así acercaron a cientos de familiares y amigos a este mágico momento.

“Queríamos casarnos, pero no habíamos podido. Lamentablemente nos tocó acá porque ella está enferma. Quería cumplirle porque siempre ha estado conmigo. Ella y yo tenemos un pacto, no fue por lástima, fue por amor. Me demostró lealtad y cariño, y se lo merecía. Hasta en la última etapa de su vida quería dejarle claro a todos que la amo”, dijo Duvan Pabón, quien se desempeña como comerciante.

Con presencia de un sacerdote y la banda sinfónica de la Policía Nacional, Estefany y Duván unieron sus vidas más allá de la muerte. Al mismo tiempo, en el barrio San Francisco, familiares veían en directo la materialización de un sueño.

“Fue muy bonito ver como cumplieron sus sueños pese a que vamos contra el tiempo. No estamos esperando una partida de dolor sino de alegría, esto fue para darle a Estefany esa felicidad que se merece”, dijo su hermana.

El comandante de la Policía, Luis Ernesto García, dio apertura a las notas musicales. La novia ingresó a la sala reservada para su matrimonio. Se casó de vestido y velo blanco y llevaba en sus manos un hermoso ramo de rosas, sin descuidar los protocolos de bioseguridad.

Música, torta, felicidad y lágrimas, inundaron durante ese momento el auditorio del HUS.

Sueño cumplido

Con el sueño cumplido de haberse casado con el hombre que la hizo feliz durante nueve años, la alegría de ver a su hijo por última vez y de saber que la recordarán como una mujer que dio la lucha hasta el final, este domingo a las 8:56 p.m. Estefany falleció. Los médicos declararon su muerte por patología oncológica terminal.

Sin embargo, y pese a la tristeza, Estefany falleció siendo la esposa de su amor, el papá de su hijo. Quien la acompañó en las buenas y en las malas. Quien se unió a ella en sagrado matrimonio antes de su último aliento.

Juan Pablo Serrano, jefe del Área de Cirugía del HUS relató que Estefany ingresó el 18 de junio al hospital por patología oncológica abdominal.

“Se le realizaron estudios y manejo quirúrgico evidenciando en ella un estadío IV, el más avanzado de su enfermedad con mal pronóstico en corto plazo. Ante el conocimiento de su condición clínica se solicitó cumplir su último deseo: contraer matrimonio católico con su compañero sentimental”.

Con información de Vanguardia.com