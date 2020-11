Madrid.- El Real Madrid comunicó este sábado que dos de sus jugadores dieron positivo por covid-19 en las pruebas realizadas este viernes.

Se trata del futbolista brasileño Carlos Casemiro y del belga Eden Hazard, quienes deberán cumplir con el protocolo de confinamiento correspondiente.

“El Real Madrid C. F. comunica que nuestros jugadores Casemiro y Hazard han dado resultado positivo en los test de covid-19”, señaló el comunicado.

«Todos los demás jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo dieron resultados negativos” en las pruebas realizadas este viernes, se añadió en el texto.

De tal forma que, Casemiro y Hazard serán bajas del Real Madrid para su próximo encuentro, pautado para este domingo. El conjunto merengue visitará Mestalla para enfrentar al Valencia, en partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga de España.

Así mismo, los mencionados jugadores no podrán acudir a las convocatorias de sus selecciones. Al menos, no, mientras no se le realicen nuevas pruebas y se confirmen sus estados.

Jorge Brizuela | El Tubazo Digital