Carretera Las Mercedes del Llano – Cabruta: Más peligrosa que un “tetero piche”

Guárico.- La vía que une a Las Mercedes del Llano – Cabruta es considerada como una carretera “sumamente peligrosa”, así la define el historiador Oldman Botello.

Para el reconocido cronista “son frecuentes los asaltos cuando los autobuses especialmente deben frenar por la cantidad de huecos y zanjas”.

Botello relata que el último atraco del cual tiene conocimiento ocurrió la semana pasada. Asegura que un bus procedente de Maracay, fue “asaltado y robados los pasajeros de dinero, prendas, celulares, paquetes, cajas Clap”.

Esta vía Las Mercedes del Llano – Cabruta tiene un aproximado de 173 kilómetros y un tiempo de recorrido de un poco más de 2 horas, hasta la población a orillas del río Orinoco.

El tramo es paso obligado no solo para los habitantes de esas localidades, sino también para los de Caicara de Orinoco en el estado Bolívar.

“Ya los autobuses no adelantan para no llegar de noche, aguardan en la alcabala de la GN en Las Mercedes y esperan que aclare. Esa una carretera desolada por tal causa en horas de la noche lo que no impide que en el día se presenten casos”, indicó Botello.

El reconocido cronista emitió estas opiniones en su columna Rumbo Sur publicada todos los lunes.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital