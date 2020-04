Capturan a sujeto que atracaba a transeúntes en la capital guariqueña

View this post on Instagram

Detienen a Jesús Fernández por robo a mano armada en Guárico Funcionarios del Cicpc adscritos a la Delegación Municipal San Juan de Los Morros aprehendieron a Jesús Hernández Fremit de 30 años de edad, en la urbanización Rómulo Gallegos, municipio Juan Germán Roscio Nieves, parroquia San Juan de Los Morros del estado Guárico, por dedicarse al robo a mano armada armada. Durante la captura se recuperó un celular marca Smooth, solicitado por robo, puesto a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público. Las pesquisas e investigaciones de campo determinaron que el criminal portaba un arma de fuego con la que amedrentaba a los transeúntes de la parroquia, con el objetivo de apoderarse de sus pertenencias de valor y comercializarlas a terceras personas. R: Geralmi Pérez #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos