AUXILIO PRESIDENTE / Carretera de Barrialito en Zaraza totalmente destrozada +VIDEO

ZARAZA / Carretera de Barrialito totalmente destrozada Guárico.- Habitantes de la población de Zaraza en el estado Guárico denuncian el mal estado en que se encuentra la carretera de Barrialito. Transitar este tramo se ha convertido en una odisea para quienes en esas comunidades habitan, pues deben invertir más de dos horas para llegar a su destino. ¿Y dónde queda eso? La carretera de Barrialito, es una vía rural de aproximadamente 76 kilómetros. Se extiende desde Zaraza hasta Santa María de Ipire. Durante todo este trayecto existen aproximadamente 35 caseríos rurales. En esta zona se produce maíz y se elabora gran cantidad de queso. Puro engaño Voceros de esa localidad expresaron que cada vez que hay campaña electoral prometen arreglar la vía. "Hace aproximadamente 5 meses hicieron una reparación pero fue algo mínimo. Se ha pedido apoyo a diferentes instituciones y no han dado respuesta".