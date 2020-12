Asesina a su comadre por 400 dólares que no tenía

Carabobo.- Rebeca García y Carlos Alfredo Silva Muñoz, alias “El Abuelo”, asesinan Ariangelis Dexiré Silva Pérez, de 28 años, para quitarle 400 dólares que no tenía. El suceso ocurrió en la casa de Silva Pérez, en el barrio El Socorro de Valencia, estado Carabobo.

El cadáver de la víctima fue localizado con 48 horas de descomposición, una vez que vecinos reportaran extraños olores provenientes del inmueble. Al ingresar encontraron el cuerpo de la joven mujer y la casa desordenada.

Al sitio acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para realizar las pesquisas y esclarecer el hecho. Los efectivos policiales observaron que faltaba el teléfono celular y otros objetos de la víctima.

Rastreo telefónico

Al realizar el rastreo del teléfono de la víctima, los detectives determinaron que lo tenía su comadre Rebeca García.

Inmediatamente, procedieron a detenerla y al revisar su teléfono, descubrieron el móvil del asesinato. El robo de 400 dólares que habría enviado el esposo de la víctima.

El asesinato fue perpetrado por García y “El Abuelo”, quienes querían quitarle los 400 dólares a la dama. No obstante, Ariangenlis Silva no había recibido el dinero, ya que su esposo no se lo había enviado. La joven fue golpeada para que dijera dónde estaba el dinero y finalmente la estrangularon.

García está detenida tras confesar el asesinato, mientras que efectivos del Cicpc están tras la pista de “El Abuelo”.

Vía El Universal – El Tubazo Digital