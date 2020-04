AQUÍ LO CUENTA / Rafael Lacava denuncia campaña en su contra +VIDEO

View this post on Instagram

Aquí más nos echan plomo y más refuerzan nuestro compromiso patrio y nuestro compromiso con el trabajo. Escualidos dejen el culillo. Q nadie se deje engañar por parte de estos laboratorios y por parte de los fracasados del pasado. Contra los delincuentes hemos sido, somos y seremos siempre implacables. Q viva la Patria y q viva Carabobo.