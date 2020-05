View this post on Instagram

Tras resistirse a su captura fallece (a) Antoni Los Teques en Petare Durante un fuerte dispositivo de seguridad realizado por funcionarios de la División Nacional Contra Secuestro, para dar con la aprehensión de cuatro hombres dedicados al secuestro, fallece Antoni Enrique Crespo Rodríguez, apodado Antoni Los Teques, quien se resistió a su captura. Luego de ubicar a los delincuentes y estos notan la presencia policial optan por desenfundar sus armas de fuego, accionándolas contra la comisión, inician un enfrentamiento, intentando huir, logrando herir en el brazo izquierdo a un Detective de la Policía Científica quien ya se encuentra estable y con familiares, resultando también herido uno de los delincuentes quien falleció posteriormente. La resistencia a la autoridad se generó en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda; siendo el occiso verificado ante el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), arrojando como resultado que se encuentra solicitado por el Juzgado Trigésimo Octavo de Control del Circuito Judicial Penal AMC; delito homicidio intencional calificado y ejecutado con alevosía y por motivo fútiles con agavillamiento y por el Juzgado Segundo de Control del Estado Miranda, extensión Los Teques; por el delito de homicidio calificado y ejecutado con alevosía y por motivo fútiles. Mientras que los hombres apodados Maracucho, Carlos Luis y Guarico, huyeron del sector, por lo que están siendo intensamente buscados por las autoridades. El Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, conoce del caso. R: Emonasterios #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos