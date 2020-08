ANÁLISIS / Mary Pili Hernández explica porque Capriles y María Corina son tendencia política

La periodista Mary Pili Hernández explicó la razón por la cual María Corina Machado y Henrique Capriles volvieron al ruedo político con sus propuestas.

Esta asegura que tanto Machado como Capriles “leen las encuestas. Si Guaidó no pudo cuando tenías altos niveles de popularidad, menos podrá ahora que incluso está por debajo de Nicolas Maduro”.

Dicha afirmación la realizó a través de un hilo desarrollado en su red social tuiter @marypilih.

Algunos seguidores cuestionaron estas afirmaciones sobre las encuestas y la conclusión de que Guaidó está por debajo de Maduro.

Mary Pili Hernández afirmó más adelante en una de sus respuestas que se refería a encuestas como: Delfos, Datanalisis, Datincorp.

En el contexto internacional predijo que “Pase lo que pase en noviembre, el gobierno de USA no seguirá apoyando a Guaidó. Todavía no lo dicen porque vienen elecciones, pero aún si Trump ganara, no va a seguir perdiendo su tiempo con Guaidó”.

Afirma que “Frente la debacle, María Corina Machado ve la oportunidad de volver a ser consentida del Departamento de Estado, siempre lo fue hasta 2014”.

Señaló que después de esa fecha “Leopoldo López le quitó el puesto, gracias a la influencia de Alberto Ravell”.

La comunicadora afirma que Machado está buscando “ recibir apoyo y sobre todo aportes de la NED”, refiriéndose a la Agencia que entrega dinero a organizaciones en América.

En cuanto a Capriles cree que este “entiende que puede ser tiempo para capitalizar el liderazgo de la oposición, que se encuentra en el peor de sus momentos. Buscan desesperadamente un líder, en un océano de fracasos”.

La analista que conduce un espacio en Unión Radio afirma que Capriles “estrena esta estrategia con la casa por cárcel de Juan Requesens”.

Está convencida de que “no hay manera de rescatar al autoproclamado Guaidó. No cumplió con nada de lo que ofreció. Se encuentra en los estertores de un histórico fracaso, y ya nadie se quiere retratar con él .

Finalmente le dedicó una líneas a Fabiana Rosales, esposa del diputado Juan Guaidó: Fabiana dile a tu pareja que no se trata de mezquindad, sino de intereses, y así es la política.

Así como Guaidó no los consultó para autoproclamarse y prometer el «mantra», ahora ellos no se van a inmolar con él. Lo que es igual, no es trampa.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital