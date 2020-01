San Juan de los Morros.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió este jueves por la tarde, declarar la “alerta internacional” por el coronavirus de Wuhan. Así lo informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global de 2019nCoV (Nombre del coronavirus de Wuhan)”, dijo Ghebreyesus.

El Anuncio fue hecho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El director explicó que la decisión no se toma por lo que está sucediendo en China sino por lo que ocurre en otros países.

Ghebreyesus dio a entender que el gigante asiático va por buen camino, “está estableciendo un nuevo estándar para la respuesta al brote”. Lo que preocupa es “que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles, y que no están preparados para enfrentarlo”, enfatizó.

El director de la OMS dijo que se debe actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad.

“Este es el momento de los hechos, no del miedo. El momento de la ciencia, no de los rumores. Este es el momento de la solidaridad, no del estigma”, concluyó Ghebreyesus.



El Tubazo Digital