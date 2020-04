A CAUSA DEL CORONAVIRUS / Falleció la madre del entrenador español Pep Guardiola

Barcelona.- Este lunes, se conoció la amarga noticia de que la madre del entrenador español Pep Guardiola falleció a causa del nuevo coronavirus. La información fue divulgada por el club que dirige el reconocido director técnico, el Manchester City.

“La familia del Manchester City está devastada por informar la muerte de la madre de Pep, Dolors Sala Carrió, después de contraer el virus Corona”. Así fue el anuncio del club inglés a través de la red social Twitter.

La señora Sala Carrió murió en Manresa, Barcelona (España), a la edad de 82 años. Su hijo, Pep Guardiola, donó hace unos días un millón de euros para ayudar a combatir la pandemia en la ciudad condal.

“Nuestras oraciones y sinceras simpatías están con Pep y su familia en este momento abrumadoramente triste. Él y ellos tienen el amor y el apoyo de toda la familia de la ciudad», indicó el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak.

