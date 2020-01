Yordano venció el cáncer que lo agobió por años

View this post on Instagram

A punto de cumplír 5 años de mi transplante de médula, me tomo esta foto en la consulta de hoy, con mi jefe el Dr Sergio Giralt y la suplente @yuriunplugged diciéndome que estoy como una uva 🍇 #RemisiónYordano es así! Dios lo quiso así. Gracias a todos por sus oraciones 🙏🏾