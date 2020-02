(+VIDEO) / Así fue el show de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl LIV

San Juan de los Morros.- Este domingo se disputó la edición 54° del Super Bowl, el cual protagonizaron los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Muchos lo recordarán por lo que significó a nivel deportivo pero otros lo harán por el show de Shakira y Jennifer Lopez en el entretiempo.

Dos de las cantantes más famosas del mundo llevaron a cabo una puesta en escena inolvidable, en pocas palabras ‘se comieron el escenario’. Las artistas hicieron sentir el sabor latino en el Hard Rock Stadium.

Shakira fue la primera en presentarse ante las 62.417 personas que asistieron a ver el partido final de la National Football League (NFL). La colombiana interpretó varios de sus temas conocidos, como ‘La Loba’, ‘Suerte’ y ‘Chantaje’ en sus versiones en inglés.

Mientras la esposa de Gerard Piqué estaba en el escenario, apareció Bad Bunny agregando al show un poco de sus letras.

Luego fue el turno de JLo, la cantante estadounidense de origen latinoamericano mostró una vez más su gran habilidad en el Pool Dance. Además cantó un poco de sus mejores canciones, como ‘Jenny from the Block’ y ‘On the Floor’.

Su invitado a la tarima fue el colombiano J Balvin, quien dio un toque del estilo que se le conoce.

Lo cierto es que, Shakira y Jennifer Lopez ofrecieron un espectáculo sin igual, con un estilo de baile que sólo ellas pueden brindar.

En las redes sociales, muchos compararon el show del Super Bowl LIV con el que dio Michael Jackson en 1993, en la edición XVII.

