POLÉMICA / Tremenda «lata» se dio Mariam Obregón con su amiga

San Juan de los Morros.- ¡Caliente! así empieza el mundo de la farándula esta semana; luego de que circulara en redes sociales un vídeo de Mariam Obregón besándose con una mujer.

A pesar de que el material audiovisual es antiguo, causó furor en los internautas quienes no esperaron para reaccionar y comentar.

La venezolana aparece en el vídeo dándose «tremenda lata» con una mujer, lo que desató polémica y alarmó al publico generando críticas e insultos y en algunos casos halagos.

La maracucha, quien se posicionó este año como una de las influencers más reconocidas. Actualmente se encuentra en Venezuela, disfrutando las épocas decembrinas.

¡ARDE TROYA!

En respuesta a la polémica que desató el vídeo, Mariam Obregón se pronunció a través de su cuenta de Instagram, asegurando, «que rico poder decir que puedo hacer lo que me da la gana y me da muy igual si para ti esta bien o no, si bajo tu ética moral, social y cultural esta bien lo que hago o no».

La influencer recalcó, «Mariam Obregón se va a seguir besando con cuanta mujer quiera, una dos, y mil veces más, porque las mujeres me parecen hermosas y eso no me define».

Obregón dirigió un mensaje contundente a la sociedad, a quienes preguntó, ¿por qué me dejan una responsabilidad tan grande en las manos cuando yo ni hijos tengo?; haciendo referencia a quienes instaron a dejar de seguirla por ser «un mal ejemplo para los niños y adolescentes».

«Dedíquense a vivir sus vidas y dejen la doble moral porque cada uno de ustedes hace exactamente lo mismo que yo. Yo sé muy bien que todos somos iguales y todos somos los mismos», enfatizó.

Las relaciones amorosas de la venezolana siempre han sido cuestionadas, así mismo, han puesto en duda su orientación sexual. Sin embargo, hace dos meses, Obregón terminó una relación con el Colombiano y también influencer, Sebastián Gómez.

Mariam Obregón y su amiga pic.twitter.com/1IAkb0iTTx — GossipVzla (@ChismeDeFamosos) December 13, 2021

Lucianni Perez. ECS/Unerg/El Tubazo Digital.