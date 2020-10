Omar Vizquel se pronunció tras ser acusado de violencia doméstica (+VIDEO)

Caracas.- El expelotero venezolano Omar Vizquel se pronunció este martes, luego de ser acusado por su actual esposa, Blanca Vizquel, de violencia doméstica.

Vizquel, de 53 años de edad, publicó un video en Instagram, donde confirmó que su pareja y él están en proceso de divorcio. Pero resaltó, que no será participe de una discusión en redes sociales.

“Después de seis años de matrimonio con mi esposa Blanca: este es un proceso difícil y complicado para ambos”, señaló el expelotero. “Por lo tanto, no seré participe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva”, aseguró.

De igual forma, el ex-grandeliga instó a sus seguidores a respetar su privacidad y agradeció los comentarios de apoyo que ha recibido.

“Así que les pido paciencia, respeto a la privacidad y todo saldrá bien. ¡Muchas gracias por sus comentarios y todo lo que me han escrito!”, concluyó

Pero, qué dijo la actual esposa de Omar Vizquel

Poco antes, Blanca Vizquel hizo una transmisión en vivo en la misma red social, donde denunció públicamente los presuntos maltratos del exjugador. Incluso señaló que, su aún esposo, le pidió que “se callara la boca para no dañarle su carrera y salón de la fama”.

“Él nunca pensó en mí ni en mi bienestar, yo era su trofeo, yo era su llavero. Me exigía que fuera a todos lados con él y yo por no molestarlo para no pagar las consecuencias tenía que acceder con una sonrisa. Cuando lo único que quería era llorar, pero no era una opción para mí”, confesó.

Explicó que “no gana nada mintiendo” y precisó que si se mantenía a su lado podía seguir percibiendo de estabilidad económica. Aunque, también añadió, que él solo le da “migajas” de su dinero, ya que su exesposa, Nicole Vizquel, es quien recibe la mayor parte.

No es la primera vez que Blanca denuncia a al pelotero de violencia doméstica. El 17 de enero de 2016, introdujo una demanda en el estado de Washington, Estados Unidos, por asalto en cuarto grado.

Omar Vizquel destacó como pelotero profesional desde su debut en el béisbol venezolano con los Leones del Caracas. Luego debutó en las Grandes Ligas, donde cosechó una trayectoria sobresaliente que lo pone en buena posición para ingresar al Salón de la Fama.

