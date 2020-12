Caracas.- La reconocida y sensual modelo de Radio Rochela, Gladiuska Acosta, mejor conocida como “La Coconaza”, causó sensación en Instagram con una imagen muy atrevida.

Una vez más, y como lo solía hacer durante aquellas noches cuando el mencionado programa se transmitía en RCTV, Gladiuska acaparó mucha atención. Y es que, en la imagen que subió a Instagram, la modelo aparece sobre una cama con un traje de baño pequeño y ajustado.

Como era previsible, los ‘me gusta’ y los comentarios de lo bien que se ve “La Coconaza” no se hicieron esperar e “inundaron” su publicación.

Actualmente, Gladiuska Acosta no está dedicada al mundo de la televisión, pero su fama sigue intacta, pues muchos le siguen la pista por redes sociales. Y cómo no, si la modelo no deja de sorprender y deleitar a sus fanáticos.

El Tubazo Digital