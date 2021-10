FARÁNDULA / Tito Rodríguez listo para “Volar” con su nuevo promocional

El artista venezolano Tito Rodríguez vuelve recargado con nuevo estilo y nuevo género musical.

Con una mezcla de sonidos pop y composiciones muy particulares. El joven artista incursiona en la música urbana al revelar el primero de 8 temas que componen su primera placa discográfica.

Hace unos días se realizó el estreno mundial de “Volar”, primer sencillo promocional del cantautor venezolano.

“Estoy muy contento con el resultado obtenido. El tema y el video reflejan todo aquello que visualicé desde el momento de la composición. Espero que les guste tanto como a mí y que estén atentos a toda la música que tengo para estrenar”, comentó el compositor de “Volar”.

“Volar”, letra de Tito y Nelson Flores, fue grabada y masterizada en La Casa Estudios y viene acompañada de una pieza audiovisual dirigida por Jesús Sosa.

En ella el cantautor es el protagonista principal de una historia de amor cargada de aventura.

“Los que me conocen saben que estoy muy orgulloso de mi raza llanera, pero que no me gusta encasillarme y casarme con un solo género. Quiero componer e interpretar sin limitaciones y en esa medida mostrarle a mi público un material variado y de calidad”, aseveró Tito.

