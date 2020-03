Falleció la estrella de “country” Kenny Rogers

Georgia.- La noche de este viernes falleció el cantante y actor Kenny Rogers, así lo informó su representante Keith Hagan mediante un comunicado. El artista estadounidense murió a los 81 años y “por causas naturales”, según dice el escrito.

“La familia Rogers se entristece al anunciar que Kenny Rogers falleció anoche a las 10:25 PM a la edad de 81 años”, dice el comunicado.

En el mismo explican que “Rogers falleció pacíficamente en su casa por causas naturales bajo el cuidado de un hospicio y rodeado de su familia”.

El cantante estadounidense fue una estrella de la música “country” gracias a éxitos como “Lucille” y “Coward of the County”. En 1985, formó parte del grupo ‘USA For Africa’, que cantó el famoso tema “We Are The World”.

