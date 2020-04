España.- La actriz española Itziar Ituño, quien interpreta a ‘Lisboa’ en la serie ‘La Casa de Papel’, reveló los pormenores de su lucha contra el coronavirus. La artista explicó, en una entrevista, lo que vivió luego de que el pasado 18 de marzo se confirmara que había contraído la enfermedad.

En un programa radial argentino, Ituño, quien ya superó la dolencia, aseguró que el virus es «mucho más peligroso» que una gripe. Además, aseguró que «hay que tener muchísimo cuidado».

«No es por crear una alarma, pero es un asunto muy serio», dijo la actriz, en el programa ‘Por Si Las Moscas’.

Ituño señaló que, aunque su caso «fue leve», la pasó «realmente mal» y que su pareja, también infectado, permaneció ocho días en un hospital. De hecho, reveló que su compañero sentimental presentó «bastantes problemas en los pulmones», porque «a los hombres les da más duro».

«Empieza con una tos, así medio tonta. Has escuchado lo del coronavirus, pero piensas: ‘a mí no me va a pasar’ (…) Al día siguiente, que amaneces con fiebre, te das cuenta de que efectivamente el bicho [la enfermedad] se te ha metido», relata.

«Extraño y alienígena»

La española señala que la sintomatología es más extensa de lo que muchos piensan, y ataca y se manifiesta en cada persona de manera distinta. «Parece un virus inteligente que se instala en tus células y te analiza a ver por dónde te va a pillar», dice.

En ese sentido, resalta que una de las principales afecciones que le dieron «miedo» fue la pérdida del olfato «de la noche a la mañana». El virus impide saborear y oler cualquier cosa «durante 15 días», explicó Ituño.

Sin embargo, el virus también se manifiesta con dolores de cabeza, cistitis, infecciones vaginales, urticarias y dolores musculares, según destaca.

«Hay muchísimos síntomas que no te cuentan y los vas descubriendo poco a poco, porque parece que se mejora un cosa y empeora otra. Es curiosísimo, parece que [el virus] tuviera vida propia».

«No sé muy bien de dónde proviene este virus. Tienes la sensación de que es algo extraño y alienígena, porque da unos síntomas rarísimo”. «Son unas sensaciones muy raras, pero creo que la naturaleza tiene sus caminos para sacudirse las pulgas, que en este caso somos nosotros», concluye.

