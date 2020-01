ENCUERADA / Natti Natasha hace subir la temperatura arrancando el 2020 (+FOTOS)

San Juan de los Morros.- La cantante dominicana Natti Natasha tuvo un gran 2019 en cuanto al crecimiento de su popularidad, obviamente, gracias a la calidad de sus temas. Pero su belleza y sensualidad también hicieron un aporte importante, tal vez por eso no espero mucho tiempo en este 2020 para deleitarnos.

La artista subió a su cuenta en Instagram un par de fotografías que hacen acalorar a cualquiera. Las imágenes fueron acompañadas de un escrito que hace referencia a la «Natti traviesa».

Natti Natasha aparece con un conjunto de top y short corticos, combinados con botas, siendo todas esas piezas de color negro y de cuero. ¡Se ve muy sexy!

“Let me introduce you to #naughtynat” escribió en una de sus publicaciones la intérprete de “La mejor versión de mi”. Lo que en español significa “Déjame presentarte a #NattiTraviesa”.

A continuación las imágenes:

