Conoce a Sugey Muñoz: La modelo venezolana que protagoniza “Si te atreves” de J Balvin

El pasado 10 de septiembre se estrenó el videoclip “Si te atreves”, del artista colombiano J Balvin, con participación de la modelo venezolana Sugey Muñoz.

Esta ya ha figurado en las producciones de los artistas más relevantes del género urbano, como Yandel, Farruko, Sech y Myke Towers.

También en Zion y Lennox, Lunay, Jhay Cortez, J Quiles y Nacho, en su más reciente remix de “La Buena”.

“Cada rodaje, cada video es una experiencia diferente que me disfruto al máximo. No solo por estar frente a una cámara y hacer lo que me gusta, sino por el hecho de estar allí con artistas talentosísimos”.

“Particularmente, en cada oportunidad que he tenido me han hecho sentir súper especial y termino admirándolos aún más”, asegura la joven modelo.

Radicada en Miami, Sugey cuenta con 50 mil seguidores en Instagram. Fruto de su trabajo como creadora de contenido y colaboraciones con marcas que ven en ella un reflejo de los valores e imagen que sus productos deben representar.

La modelo profesional, también titulada de abogada, ha participado en importantes eventos de moda como el Art Basel Fashion Show. Colaborado con marcas de relevancia nacional e internacional, como cerveza Corona Extra, Steps New York (ropa), y la marca de ropa deportiva Muscle Sisters.

Sus primeros pasos en la industria de la moda los realizó en Caracas, participando en pequeños y medianos concursos de belleza.

Esto le permitió ascender peldaños hasta posicionarse como participante en el concurso más importante del país, el Miss Venezuela.

Allí resultó seleccionada entre las finalistas para representar al Estado Anzoátegui.

Sin embargo, el destino tenía otros planes y su participación en el certamen no llegó a concretarse. De inmediato supo que además de su interés por modelar, tenía talento para el oficio.

Su crecimiento ha sido constante y se proyecta de manera exponencial, con proyectos cada vez más grandes y relevantes en la industria artística y de la moda.

En la actualidad, Sugey se encuentra desarrollando su carrera como modelo, participando en múltiples proyectos Mientras espera el estreno del videoclip de Randy Nota Loka Feat. Alex Gárgolas, donde también tiene una participación relevante como modelo.

Puedes seguir cada paso de esta exitosa venezolana en sus redes sociales, como @sugeyviviana

Oskar Torres