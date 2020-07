ABDOMEN PLANO / Kerly Ruiz revela secreto para mantener su cuerpazo

View this post on Instagram

Ya rompí ayuno 🏅🏅 lo logré por mi y por mi salud ! Me siento muy feliz y agradecida por toda la receptividad y el interés que me han demostrado al compartirles la estrategia que mejor me ha funcionado para llevar mi cuerpo a otro nivel: el ayuno intermitente – Me atreví a compartirles esto porque he probado muchas opciones para adelgazar. MUCHAS. La presión de los medios no es fácil de manejar y la de las mismas redes! Y después de tanto andar encontré este protocolo fácil de aplicar y que me trajo grandes resultados – La solución para mi es aprender sobre los ciclos naturales del cuerpo, y elegir los alimentos correctos. Aquí un nutricionista puede ayudar mucho para hacerlo bien – Por eso me siento feliz con el ayuno de 16 horas, un protocolo muy seguro para la mayoría de las personas. Darle una pausa al cuerpo para que las células puedan regenerarse me ha dado mucha más energía – Pero es importante siempre asesorarse con profesionales de la salud. Es un estilo de vida que me ha funcionado pero recuerda no todos los organismos son iguales! Sólo después de probarlo podrán saber si es para ustedes. Gracias a Dios a mi me está funcionando más de lo que imagine – Cuéntame si lo haces y como te ha ido!