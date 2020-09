GUÁRICO / Aprueban Coronación de la Virgen de la Peña Admirable

Guárico.– Habitantes de la parroquia Parapara en el municipio Roscio del estado Guárico, recibieron con beneplácito el anuncio hecho por el papa Francisco. Se aprobó la Coronación Canónica de la Virgen de la Peña Admirable en dicha localidad.

Como informó El Tubazo Digital en 2019, dicha petición fue hecha por el Arzobispo de Calabozo, Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, ante la Santa Sede.

Por esta razón, Monseñor ofició una eucaristía en celebración de los 300 años de la Virgen de la Peña Admirable en Parapara.

Durante la homilía este ratificó que a Radio Fe y Alegría Noticias que agradece a Dios porque ya recibieron el decreto de la Santa Sede. “En la cual el papa Francisco autoriza la coronación canónica de esta imagen venerada, no solamente aquí en Parapara, sino también en toda la arquidiócesis”.

La ocasión fue propicia para que Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez solicitara a las autoridades sobre el deplorable estado en que se encuentra la iglesia en esa parroquia.

No hay coronación, por ahora

Al igual que en el caso de la beatificación de José Gregorio Hernández, Monseñor expuso que por motivo de la pandemia no se realizará la coronación a la Virgen. Esta se llevará a cabo en 2021.

“Todavía no tenemos fecha, con toda seguridad no va poder hacer este año, pero eso también no permite preparnos para este gran acontecimiento que requiere de la participación de todos”, comentó.

El Equipo de El Tubazo Digital obtuvo copia del oficio emitido por la Santa Sede, suscrita por el sacerdote Arturo Roche, Secretario de la Congregación, en donde se concede la coronación.

DALE CLIC / Conoce la historia de la Virgen de la Peña Admirable

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital