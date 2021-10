Docentes ratifican que no hay condiciones para retornar a clases presenciales

Caracas.- Representantes del sector educativo opinan que no hay condiciones para retorno a clases presenciales este 25 de octubre.

Señalan que no hay material de bioseguridad para los docentes, muchos no están vacunados y no tienen salarios justos para impartir clases de forma presencial.

La representante del sector Griselda Sánchez cuestiona “¿Cómo es posible Raúl Fernández que pretendas que los docentes vayan las escuelas de forma presencial?”. “¿Cómo es que el Ministerio de Educación está cerrado?”, agregó.

“Los trabajadores de Venezuela no vamos a regresar tampoco el 25 de manera presencial porque hay un gran brote del covid”, expresó Sánchez. “Además no tenemos condiciones”, ratificó.

Llamó a padres y representantes para que entiendan que la lucha del gremio continúa.

El ministerio de educación y la zona educativa del Distrito Capital están cerrados ante “la gran cantidad de personas contagiadas de coronavirus”. Esto expuso Edgard Machado, perteneciente al Sindicato de profesores de Caracas

Señaló que de los 488 centros educativos en el Distrito Capital hay aproximadamente unos 100 abiertos. “Hoy en día pedimos también que los sueldos sean mejorados, no es posible que un técnico superior gane Bs 19 quincenal y el docente 5 gane Bs 75 quincenal cuando todo ha aumentado una barbaridad”.

Con información de Unión Radio