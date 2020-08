REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

SERVICIO AUTÓNOMO DE RM No 353

REGISTROS Y NOTARÍAS 210° y 161°

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO

DEL ESTADO GUARICO.

Abogada DUBRASKA GARCÍA, Registradora Mercantil II Encargada

CERTIFICA

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo 4-B SGDO. Número 91 del año 2020, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

353-18109

ESTE FOLIO PERTENECE A:

INVERSIONES DELVALLE FIGUERA, F.P.

Número de expediente: 353-18109

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL II DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.

SU DESPACHO

Yo, ROSA ELENA FIGUERA ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.490.234, aquí de tránsito, ante usted y con el debido respeto ocurro para exponer lo siguiente: PRIMERO: he decidido, a partir de esta fecha, formar, como en su efecto constituyo una firma personal la cual tiene como denominación “INVERSIONES DELVALLE FIGUERA”.- SEGUNDO: El establecimiento mercantil tendrá como domicilio: Calle los Laureles. Casa Nro. 7. Sector El Terminal, de la ciudad de Zaraza, Municipio Pedro Zaraza. Estado Guárico.- TERCERO: Tendrá como objeto todo lo relacionado con la compra y venta de víveres en general, harinas de cereales para consumo humano, frutos secos, granos, comercialización de productos lácteos, todo tipo de carnes rojas y blancas, pescado, productos de charcutería, agua, hielo, refresco, jugos, golosinas, además la venta de productos de plástico, productos de limpieza, productos de aseo personal, misceláneos, podrá movilizar, almacenar, procesar, empaquetar, envasar toda clase de productos con el objeto del establecimiento mercantil , así mismo, podrá ejercer la explotación de cualquier otro acto de lícito comercio inherente o conexa a esta actividad que en lo sucesivo. CUARTO: El establecimiento mercantil gira bajo mi única y sola Firma Personal, responsabilidad sin asociados con un capital de QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (500.000.000,00 Bs), expresados en mobiliarios, relacionados con el objeto. QUINTA: La duración de esta firma es de Cuarenta (40) Años, prorrogables, contados a partir de su inscripción. Hago a usted la participación que antecede para el cumplimiento a lo ordenado en el Ordinal 8vo del Articulo 19 del Código de Comercio Venezolano, así mismo, ruego ordenar la inscripción en el libro de Registro de Comercio y se me devuelvan los originales con sus resultas para su debida publicación y fijación. – De igual forma, declaro que los bienes aportados no tienen que ver con bienes, valores y títulos de actos o negocios que se consideren producto de actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y La Ley Orgánica De Drogas.- Es justicia a la fecha de su presentación.

ROSA ELENA FIGUERA ZAMBRANO

V-10.490.234

Firma Ilegible

Municipio Leonardo Infante, 13 de Agosto del Año 2020

Por presentado el anterior documento. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil, fíjese y publíquese el asiento respectivo, fórmese el expediente de la Firma Personal y archívese original junto con los demás recaudos acompañados. Expídase copia certificada. El anterior documento redactado por el Abogado CARLOS JOSE CABEZA CONTRERAS IPSA N: 52778, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 91, TOMO -4-B SGDO. Derechos pagados BS 254.400,00 Según Planilla RM No 35300084979, Banco No. 646944 Por BS 0,02. La identificación se efectuó así: ROSA ELENA FIGUERA ZAMBRANO, C.I: V-10.490.234. Abogado Revisor: DORIS ESMERALDA CASTILLO.

Registradora Mercantil II Encargada.

Abogada DUBRASKA GARCIA

Firma Ilegible

ESTA PAGINA PETENECE A:

INVERSIONES DELVALLE FIGUERA. F.P.

Número de expediente: 353-18109.

CONST

MUNICIPIO LEONARDO INFANTE, 13 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (FDOS.) ROSA ELENA FIGUERA ZAMBRANO, Abogada DUBRASKA GARCIA SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA No 353.2020.3.256.

Abogada DUBRASKA GARCIA

Registradora Mercantil II Encargada

Firma Ilegible