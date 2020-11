Yulimar Rojas quedó entre las 5 finalistas a mejor atleta del año

Madrid.- La venezolana Yulimar Rojas, plusmarquista mundial de triple salto en pista cubierta (15,43), es finalista para el trofeo a la mejor atleta mundial del año.

El resto de las nominadas son la holandesa Sifan Hassan, la etíope Letesenbet Gidey, la keniana Peres Jepchirchir y la jamaicana Elaine Thompson.

La ganadora del trofeo será anunciada en el curso de la gala virtual que World Athletics celebrará el 5 de diciembre próximo.

Yulimar Rojas terminó la temporada con la mejor marca mundial gracias a sus 14,71 metros de Castellón. Además de su mencionado récord mundial en la pista cubierta de Madrid, conseguido el 21 de febrero.

