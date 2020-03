Y uno es de Guárico / Magallanes y Tigres intercambiaron peloteros

Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes acordaron un cambio en el que el zurdo Dedgar Jiménez pasó al club maracayero y el outfielder Juan Vicente Infante fue enviado al equipo valenciano. La transacción fue oficializada ante las oficinas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional durante la mañana del viernes.

“Infante es un jugador que fortalecerá el outfield y con quien podemos contar desde el primer día de temporada”, indicó en un comunicado de prensa la Comisión Deportiva de la novena del Cabriales.

Infante, de 23 años de edad, en dos campañas con los bengalíes (2018-2019, 2019-2020) dejó una línea ofensiva de .289/.308/.474, con once hits, cuatro dobles, par de anotadas, cinco impulsadas, una relación boletos ponches de 1/8, en 11 juegos de temporada regular y 38 turnos.

“Cuando me enteré del cambio me dio felicidad y satisfacción. Mi abuelo Tobías, antes de morir, me dijo que quería verme con el uniforme del Magallanes. Gracias a él me inicié en el beisbol porque fue quien me llevó al campo desde compotica y casi toda mi familia es magallanera”. Declaró Infante al portal del Magallanes.

En el sistema de MLB, el oriundo de Zaraza, estado Guárico, posee una corta experiencia. Luego de ver acción en el año 2006 con el equipo Astros Orange, filial de Houston en la Dominican Summer League. En 35 juegos con la sucursal de los siderales ligó para .164 de promedio, con 11 imparables en 67 turnos.

Por su parte, Jiménez es un lanzador zurdo que hasta noviembre de 2019 perteneció a la organización de los Medias Rojas de Boston.

Con información de José A. Infante / El Periodiquito