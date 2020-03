SUDAMERICANO FEMENINO / Venezuela sub-20 igualó con su similar de Argentina y sigue líder

San Juan de los Morros.- La selección femenina de fútbol sub-20 de Venezuela mantuvo su invicto en el Sudamericano de la categoría, tras disputar su tercer encuentro. La Vinotinto igualó 0-0 con Argentina, este miércoles, en el estadio San Juan del Bicentenario.

Sin duda, el resultado no le hizo justicia al desarrollo del juego, no porque haya sido empate sino porque no hubo goles. Ambas selecciones crearon una buena cantidad de ocasiones pero las guardametas de una y otra se lucieron.

Fue un intercambio de posibilidades de principio a fin, aunque, en la primera mitad Argentina contó con las más claritas. En esos momentos, la portera venezolana Aranzha Aguiar fue la gran protagonista, realizando varias paradas fundamentales.

En la segunda mitad, la paridad continuó pero fue Venezuela el conjunto que estuvo más cerca de anotar. Iniciando el tiempo complementario, Bárbara Olivieri casi abre el marcador. Luego, Marianyela Giménez pegó un remate en el travesaño.

La vinotinto ejecutó un exlente tiro libre casi al final del partido pero la arquera argentina, Ariana Álvarez, se mandó una gran atajada.

Con este resultado, Venezuela sigue líder del grupo A del Sudamericano Femenino, ahora con 7 puntos y a la par de Colombia. Después está Argentina con 5 unidades, Ecuador con 3 y Bolivia aun sin puntuar.

El próximo encuentro de La Vinotinto será este viernes ante Ecuador a las 06:00 de la tarde (hora venezolana).

El Tubazo Digital