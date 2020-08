Paulo Dybala fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie A

Roma.- El argentino Paulo Dybala, delantero de Juventus, fue elegido este martes como el «MVP» (‘Jugador Más Valioso’) de la temporada liguera de la Serie A.

Dybala, quien consiguió once goles y seis asistencias este año, fue premiado por la Liga de la Serie A como mejor jugador a nivel absoluto. Mientras que, su compatriota Alejandro «Papu» Gómez, capitán del Atalanta, fue elegido como mejor centrocampista.

‘La Joya’ fue premiada según los datos estadísticos recogidos por la plataforma ‘Stats Perform’, tanto en la Serie A como en la Copa Italia. También, tomando en cuenta las estadísticas de ‘Netco Sports’.

La Liga de la Serie A eligió además al polaco Wojciech Szczesny, del Juventus, como mejor portero del año.

El holandés Stefan De Vrij, del Inter de Milán, fue el mejor defensa, y Papu Gómez el mejor centrocampista. Así mismo, el ‘Bota de Oro’, Ciro Immobile, del Lazio, fue elegido como mejor delantero.

El sueco Dejan Kulusevski, centrocampista revelación este año en el Parma y ya propiedad del Juventus, es el mejor joven de la temporada.

En esta clasificación no figuró Cristiano Ronaldo, a pesar de que consiguió el título liguero con Juventus y firmó 31 goles en la Serie A.

