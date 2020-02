San Juan de los Morros.- Este viernes, la atleta venezolana Yulimar Rojas estableció un nuevo récord mundial en el salto triple bajo techo (Indoor). La nueva marca la consiguió en el Meeting de Atletismo Madrid 2020, el cual se desarrolla en la capital de España.

La venezolana ejecutó el mejor salto de la historia bajo techo en su sexto y último intento, nada más y nada menos que 15,43 metros. Dejando atrás la anterior marca de 15,36; conseguida por la rusa Tatyana Lebedeva el 6 de marzo del 2004, en Budapest.

Yulimar Rojas ha sido campeona del mundo, dos veces, y subcampeona olímpica de triple salto. Sin embargo, no para de escribir su nombre y el de Venezuela en los libros históricos del atletismo.

El próximo reto de Yulimar es el récord mundial al aire libre, que está en poder de la ucraniana Inessa Kravets con 15,50 metros. Una marca que está impuesta desde hace 25 años.

Obviamente, la criolla tiene como objetivo conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

