Idas y vueltas y un futuro incierto: la historia de Byron Castillo con la Tricolor

Para un futbolista profesional, jugar en la Selección Nacional es uno de los sueños máximos de la carrera. Algunos lo consiguen a muy corta edad, destacándose desde temprano en sus clubes; mientras otros, deben esperar un poco más. Pero, hay ciertos casos más excepcionales que le escapan a la regla y se extienden más allá de lo ordinario. Uno de estos casos tiene nombre y apellido Tricolor, y se trata del defensor Byron Castillo. A él no le creían que fuese ecuatoriano.

Lo que sucede con Byron Castillo es que, en general, ha demostrado un nivel a la altura de ser convocado para la Selección de Ecuador. Sin ir tan atrás en el tiempo, fue un integrante fundamental del Barcelona SC campeón de la Liga Pro 2020. Con solo 22 años, el joven oriundo de (para algunos) General Villamil, dejó en claro con su juego que quiere un puesto en el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.

Lo cierto es que, a pesar de que se le niegue estar en el conjunto Mayor, Byron Castillo ya jugó para el combinado nacional, pero en las divisiones inferiores. Disputó un partido en la categoría Sub 20, pero en donde más rodaje tuvo fue en la Sub 17. Allí no sólo acumuló minutos como titular, sino que jugó el Mundial 2015.

El problema

Todo inició en 2019. Desde hacía siete años que el lateral derecho estaba inscrito en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ocurrió que Jaime Jara, presidente en aquel entonces de la Comisión de Investigación de la Ecuafútbol, abrió una causa en la que sostenía que el joven era de Colombia.

“Recopilamos la documentación en Colombia y del Registro Civil de Ecuador para determinar que el jugador tiene la nacionalidad colombiana. Tenemos todos los respaldos y documentación necesaria para pronunciarnos de esa manera”, había dicho Jara hace unos años.

Mientras tanto, en los papeles de Byron Castillo figura que nació en 1998 en General Villamil, en Playas. Y fue por eso que, los abogados del club donde estaba inscrito, el Barcelona SC, se encargaron de limpiar su nombre. Presentaron un amparo, aludiendo que la FEF estaba vulnerando los derechos constitucionales del jugador, y el lateral pudo integrar la plantilla. Plantilla que, ni más ni menos, salió campeona del torneo local.

La Tricolor

Las estadísticas concretas afirman que el futbolista tuvo una interesante experiencia en la Selección de Ecuador. Siempre hablando de divisiones juveniles, claro. Con la categoría Sub 20 apenas 75 minutos de un partido amistoso frente a Chile, que terminaron perdiendo por uno a cero.

Pero, con la Sub 17, Byron Castillo tiene una trayectoria que no consiguen muchos a esa edad. Fue titular indiscutido en el plantel que compitió en la Copa del Mundo en 2015, jugando los 90 minutos cada uno de los partidos que el seleccionado disputó.

En aquella oportunidad llegaron a cuartos de final, donde perdieron con México por dos a cero. Previamente le habían ganado a Honduras por tres a uno, cayeron derrotados versus Malí por dos a uno, vencieron a Bélgica dos a cero, y luego también a Rusia, cuatro a uno.

Es una incógnita la participación del torero en la Tricolor. Su nivel lo admite para una convocación. Pero, como su nacionalidad no está completamente resuelta, todavía no fue citado.

Es que el temor a perder los puntos porque algún país rival apele a la justicia, lo continúa marginando. Mientras tanto el tiempo corre, ya que Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Y la Selección de Ecuador lo necesita.