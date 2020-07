France Football no otorgará Balón de Oro este año 2020

“Un año tan singular no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir”.

“La equidad que prevalece para este título honorario no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también en la preparación”. Es decir, “los aspirantes al premio no se podían alojar en el mismo barco, ya que algunos vieron que su temporada se redujo radicalmente, otros no. Entonces, ¿cómo se compara lo incomparable?”, indicó France Football.