“DI POSITIVO” / Deyna Castellanos informó que tiene coronavirus

Madrid.- La futbolista venezolana Deyna Castellanos informó este miércoles, a través de Twitter, que dio positivo en la prueba para detectar el contagio por coronavirus. La jugadora del Atlético de Madrid explicó cuál es su condición actual, cómo ha vivido los últimos días y las expectativas que tiene.

“Quiero hacer de dominio público que no seré parte de la delegación que viaja el día de hoy hacia nuestro compromiso de Champions”, indicó Deyna.

La razón es que “hace aproximadamente una semana fui notificada que di positivo en la prueba covid-19 y desde entonces he estado aislada”, señaló.

La futbolista venezolana, que manifestó haber vivido días “difíciles”, tenía la “esperanza” de recuperarse a tiempo para reincorporarse al equipo.

“Desafortunadamente los tiempos no nos dieron y en estos momentos estoy enfocada en la recuperación y en apoyar a mis compañeras en el partido”, explicó.

El próximo viernes el Atlético de Madrid, club en el que milita Deyna Castellanos, enfrentará al FC Barcelona en el marco de la Champions League. El partido es correspondiente a los cuartos de final de la máxima competición de fútbol femenino en Europa.

A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos 🤞🏽#AupaAtleti pic.twitter.com/OHCiAq6qtE

— Deyna Castellanos (@deynac18) August 19, 2020