DE VALLE DE LA PASCUA/ Omar Ramírez es el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe

San Juan de los Morros.- El guariqueño Omar Ramírez fue presentado oficialmente como el nuevo estratega del Santa Fe femenino. El oriundo de Valle de la Pascua, llega a Independiente Santa Fe con una excepcional trayectoria después de haber dirigido a varios equipos.

Unión Magdalena, Estudiantes de Guárico (VEN), Atlético Huila, Junior y Yaracuyanos (VEN), entre otros estuvieron bajo su dirección.

En 2014 hizo parte del cuerpo técnico del Caracas FC que jugó la final de la Copa Libertadores Femenina frente a San José de Brasil.

En su último pasaje como director técnico pudo ser campeón en Venezuela con Yaracuyanos FC. Asimismo, participó en la competición internacional en donde no logró conseguir ninguna victoria.

“Llegar a un club que siempre ha representado ganar. He venido a buscar un título, ese siempre será el objetivo de Santa Fe. He contado con buena trayectoria y conozco el fútbol colombiano, lo he venido estudiando hace tiempo” comentó este.

“El Profe”, firmó contrato por 6 meses con posibilidad de extenderlo 6 meses más por una posible participación en la Copa Libertadores.

La dirigencia de las “Leonas” tiene como reto armar un equipo altamente competitivo para aspirar al campeonato de la Liga Águila Femenina y conseguir el anhelado cupo a la Copa Libertadores del presente año.

Daniel Celis / ECS Unerg