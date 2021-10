Comienza la cuenta atrás para el regreso de la NBA

Vuelve la NBA, la competición de baloncesto más importante del mundo. El primer partido de esta nueva edición será el que enfrente en la madrugada del miércoles 20 de octubre a Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks. Esa misma madrugada entrarán también en escena Los Ángeles Lakers, en un gran enfrentamiento frente a Golden State Warriors.

De estos cuatro equipos que abren la temporada, se podría decir que tres de ellos entran en el Top % de favoritos al anillo de campeón. Por orden, quizás los Lakers son los grandes aspirantes a recuperar el trono perdido. Y no es para menos, puesto que la franquicia angelina ha querido rodear a su gran estrella LeBron James de nombres como Russell Westbrook, Dwight Howard, Rajon Rondo o Carmelo Anthony, quienes ya no ofrecen el nivel de antaño, pero que tienen una calidad indudable y que completan un plantel de campanillas para luchar por el título con plenas garantías.

Los Bucks, vigentes campeones, merecen entrar en el grupo de favoritos, por el simple hecho de poseer el anillo, al menos hasta el final de esta temporada. Con Antetokoumpo como referencia y Donte DiVincenzo como ‘cañonero’ desde la línea de tres, Milwaukee quiere repetir la gesta, algo complicado, pero no imposible. Jugarán como ‘tapados’ y eso les hace ser todavía más peligrosos.

Brooklyn Nets es una plantilla de lujo, pero a la vez llena de extravagancia, controversia y problemas extradeportivos. Es lo que pasa si juntas a tres monstruos como Durant, James Harden y el díscolo Irving o como ya se le conoce, el jugador antivacuna. Y es que Irving, quien ha asegurado estar protegido por su Dios, no se vacunará contra el coronavirus al menos de momento. Esto supone que Kyrie se perderá los partidos que su equipo dispute en Brooklyn. Es aquí donde la franquicia se está planteando seriamente traspasar a uno de sus grandes estandartes, algo que podría empujar al ‘bueno’ de Irving, camino de los 30 años, a la retirada, según afirman algunos medios norteamericanos. El culebrón sigue ofreciendo capítulos casi a diario.

Por último, Golden State, liderado por un Curry a quien las lesiones le respetan es sinónimo de regularidad y puntos, contará con el apoyo de Klay Thompson para recuperar el esplendor perdido. Al igual que sucede con Irving en los Nets, Golden State tiene también su jugador antivacuna y no es cualquiera. Se trata de Wiggins, quien podría perderse los 41 partidos como local por las leyes de la ciudad californiana. El alero trató de convencer a la NBA de no recibir la vacuna por sus creencias religiosas, algo que la organización no aprobó.

Toda la atención está centrada en la NBA, así que todo está listo para el gran comienzo de temporada. Muchas predicciones ya están lanzadas, teniendo en cuenta lo que pasó la temporada pasada y Sportytrader no es la excepción porque tiene una sección dedicada a los pronósticos baloncesto, donde se puede leer que “siempre en determinar la confiabilidad de un pronóstico en función de las cuotas propuestas».

Y desde ya vemos como las principales casas de apuestas ofrecen por el futuro ganador de la NBA, y se pone en evidencia lo que dice este portal. Así, por poner un ejemplo, Bet365 propone una cuota de 3.30 por el anillo de campeón de los Nets, 4.33 euros por cada euro apostado por el triunfo final de los Lakers, 9.00 por la victoria de los Bucks y 13.00 por GS Warriors.