Casillas y Kroos se pronunciaron respecto al nuevo Balón de Oro de Messi

Caracas.- El exguardameta Iker Casillas y el mediocampista del Real Madrid Toni Kroos, se pronunciaron respecto al nuevo Balón de Oro que recibió Lionel Messi. Tanto el español como el alemán consideran que la decisión de France Football de otorgar el trofeo al argentino fue errada.

«En primer lugar, debo decir que no me interesan, en absoluto, los premios individuales”, arrancó diciendo Kroos, en su podcast ‘Einfach mal luppen’. “No obstante, si los hay, deberían ser justos. En mi opinión, este no es el caso en absoluto”, resaltó.

“Para mí, Benzema habría sido el número 1 si realmente estuvieras eligiendo al mejor jugador individual del año pasado”, señaló el mediocampista alemán. “Porque veo de cerca lo excepcional que es”, agregó.

“No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto», indicó Kroos en referencia al Balón de Oro.

Iker Casillas, por su parte, comentó a través de redes sociales que «cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol».

«Para mí, Messi es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros!», expresó el exguardameta español.

Claramente, Iker Casillas y Toni Kroos concuerdan en que el Balón de Oro de este año 2021 no debió ser para Leo Messi.

