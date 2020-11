VERDADES A GRANEL / ¡Un fracaso total!

¡UN FRACASO TOTAL!…Esta semana vinieron a San Juan Claudio Fermín, del partido soluciones, y Juan Barreto, del partido Redes. Un contratista les facilitó una vivienda para que allí realizarán un acto político. Y cuan decepción recibieron al encontrar en dicho sitio no más de 20 personas, todos miembros de las directivas de aquellos partidos. No había dirigentes y ni siquiera amigos y simpatizantes. ¡y un solo representante de los medios de comunicación social para cubrir el acto!. Aquello estaba desolado y triste. ¡Un fracaso total!. Y los dos se enfocaron, sin mucha pasión y vehemencia, en lo mismo: en la participación a las elecciones de diputados. Y Fermín, de por si locuaz y de rimbombante elocuencia en sus discursos, en esta oportunidad fué conciso y breve y con manifiesto desgano en su oratoria, fría y carente de emociones. Y Barreto, un furibundo y extremista chavista y radical antidemócrata, solo se avocó a atacar a Maduro y su régimen, pero sin denigrar de su condición comunista. ¡Un cínico y hipócrita!. Y el acto se difuminó en 15 minutos, a lo sumo, y a todos allí se les marcaba un sombrío desaliento emocional y espiritual. Y así se fueron…LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS ROJOS, PRESIONAN A LOS JEFES DE CALLES DEL CLAP, en las comunidades regionales, para que les organicen actos políticos en sus comunidades. Y a una de estas comunidades en San Juan llegaron partidarios de un candidato procesador de harina precocida para arepa y los recibieron con el reclamo de que a ese sector nunca llega el producto que produce el tal candidato en cuestión. De hecho con este argumento los corrieron…LOS MOTORIZADOS, LOS AGREMIADOS, ESTÁN HACIENDO SU AGOSTO EN ESTA campaña de diputados para prestarles sus servicios. Sus tarifas son: mínimo 150 dólares por 12 horas de trabajo; 10 motorizados, medio dia, 150 dolares, 24 horas, 250 dólares; 20 motorizados, 12 horas, 300 dólares, 24 horas, 500 dólares. Ya sé de algunos candidatos que han pagado esto. Y estos motorizados tambien ofrecen en su paquete de servicios, la venta del voto: un voto 15 mil soberanos. Y en otras Columnas les daré nombre de un diputado que tiene cientos de miles de dólares para comprar sacos de votos…LAS COMUNIDADES REGIONALES INSISTEN EN EXPRESARLE SU RECHAZO a los candidatos rojos a diputados. Ahora fue en La Pascua, en el barrio Las Garcitas, siempre protestatario, donde al candidato por ese circuito lo sacaron a cacerolazos y con una que otra botella que le lanzaron y que no dio en el blanco, afortunadamente para él…PARA ANTONIO MUGUESSA, CANDIDATO A DIPUTADO EN LISTA POR EL PARTIDO AD, EN GUÁRICO, no hay problemas en el ejercicio de su campaña, tal como le sucede a los rojos del gobierno. Entra y sale a las comunidades con absoluta libertad y confianza. No tiene rechazos y si se observa, que tiene respaldo de sectores adecos y de otros factores políticos. . Y yo estimo que en todo esto priva el hecho de que AD es el postulante de Muguessa. Un partido, AD, hoy en ascenso vertiginoso en el sentimiento de los guariqueños, con tendencia a desplazar al chavismo en la región a corto plazo. Muguessa, pues, aprovecha esta coyuntura…EL CARADURA DE DIOSDADO CABELLO SE HA DADO A LA TAREA DE ESTIGMATIZAR DE COBARDE A LEOPOLDO LOPEZ, por su fuga a España. Fue 7 años prisionero de la dictadura y tenía derecho a estar con su familia. Su libertad es merecida. Que la dusfrute…ESTUPOR, CONSTERNACIÓN E INDIGNACIÓN PROVOCÓ EL VIL ASESINATO de las dos hermanas bruguera en San Juan. Y en este crimen hay que determinar los funcionarios judiciales que están implicados en ‘el. Los bienes objeto del crimen, debe dilucidarse como fueron trasladados en su propiedad, para los asesinos, después del crimen. Aquí tiene que haber notarios públicos implicados, son los que autorizan los traslados de propiedad de bienes muebles, en especial. Sí otra autoridad lo hace no es procedente y legal…

Fermín Veitía (Padre)