VERDADES A GRANEL / ¿Ramos Allup presidente?

¿Ramos Allup presidente?…Mi amigo el chavista, visiblemente consternado, me expresó: “Reconozco que para Maduro la crisis envolvente que empala al país, ya es insostenible y, por tal virtud, negociará con la oposición elecciones libres.

En los acuerdos está la materia de la transición del poder, lo cual será su punto de honor. Quiere llegar al final con este. Pero la oposición piensa diferente y será reticente respecto a este punto.

También quiere presidir la transición y para ello ya tiene candidato interino: Henry Ramos Allup. Y me parece el más virtual e idóneo. Tiene madera de líder y es un intelectual con médula de estadista, y que es la encarnación del partido más popular de Venezuela: AD, con una doctrina social demócrata y que ha tenido una gran influencia en el pueblo al que gobernó, con éxito, progreso y desarrollo de su sociedad nacional, en siete períodos de gobiernos constitucionales.

Algo de antología en el mundo. Y eso es lo que oigo en antesalas y cubículos de mi partido. Alli todo el mundo quiere salvar el pellejo y salir ilesos por la puerta trasera, asi sea a patadas, ¡pero no presos!…

Una fuente fidedigna me informa que al gobierno regional llegó una remesa de euros en millones para construir un llenadero de gas. Pero la tal obra no se ve y los euros sería interesante saber donde están. Mi fuente se comprometió a decirme donde están y quien los tiene. Espero con ansiedad.

Es parte de la tradición desear feliz año nuevo. ¿Pero será así el que abortará el año viejo? Y por más ilusos que seamos sabemos que el año en puerta será la antítesis de la felicidad.

La crisis social y económica se hinchará de caos y colapso, y la angustia, el hambre y la desesperación, postrará en desgracias a la gente. No lo deseo así, pero así será.

Iniciándose el año 2.021, el 5 y 6 de enero, se producirán dos eventos políticos que sustraen nuestra atención in límini: la imposición juramentatoria de la AN ilégitima de la dictadura y la marcha convocada, ¿irá a Miraflores?, por la fuerzas democráticas que presiden el Presidente Juan Guaidó, Henry Ramos Allup, Julio Borges, Leopoldo López y Manuel Rosales.

Estos dos acontecimientos podrían exhudar involuciones políticas transcendentales para el país porque, después de allí, no sabemos qué efectos irradiará.

Pero lo que sí es cierto es que la dictadura hoy muestra una anatomía de fragilidad y debilidad próxima a la sobrevivencia y a una oposición con un pueblo pugnante, decidido y firme que rechaza en un 85% a la tiranía.

Es cierto que el chavismo aún no ha sufrido la primera división interna, lo que no le permite calibrar su fortaleza y resistencia, tal como sucedió con AD, con 3 divisiones y partos de partidos, lo que sí le permitió probar su fortaleza y lo que tambien le permitió, sobrevivir hasta nuestros días. Y ello demuestra que el chavismo y AD intrínsecamente son dos corrientes totalmente contrapuestas en principios y doctrinas, y en intenciones y ejecutorias hacia el pueblo.

AD, con su social democracia y 7 períodos presidenciales ejecutados, fundó la democracia moderna y desarrolló y engrandeció el país. Y el chavismo con Maduro, el socialismo y el comunismo, destruyeron el país.

El chavismo no se ha dividido, eso es cierto, pero progresiva, sistemática y sostenidamente, se disipa, se evapora y diluye, lo que es para él un trance histórico inexorable. Y llegará un día, no muy lejano, que se convertirá en una estrella enana en el universo: sin luz y sin vida.

La consulta convocada por el presidente Guaidó fue un éxito: 7 millones de firmantes. Y yo estimaba que sería sobre los 10 millones. Y no fue asi porque el evento no se promovió publicitariamente.

Se estima que un 20% de los venezolanos no llegaron a tener conocimiento del evento. No les llegó la información. Y ese 20% representaba 4 millones de firmantes y por eso estimé aquella cantidad de 10 millones de participantes. Se eludió el viejo axioma que sentencia “que la publicidad vende”…

Las elecciones parlamentarias en sus resultados en Guárico le dieron un escarmiento al espúreo, traidor y ahora chavista, Bernabé Gutiérrez, cuando su candidato en lista fue triplicado en votos y eliminado de la designación.

Y la derrota aplastante se la atribuyen a la abstención, lo que es cierto, ya que el 90% de los adecos guariqueños son fieles y leales a la AD madre, legítima y genuina, representada por sus líderes Henry Ramos Allup y Carlos Prosperi. Aquí no existe una AD paralela, solo una, la de esos líderes…

En el Hospital Ranuárez Balza de San Juan, me informan que médicos cirujanos cobran un mínimo de 300 dólares por operaciones. Otros remiten a los pacientes a sus consultorios privados para cobrarles hasta 50 dólares por consulta. Me prometieron nombres de médicos que avergüenzan a Galeno y Hipócrates y que carecen de honor y moral. Y ya me dieron uno, pero estoy confirmando la información y, al hacerlo, doy su nombre, y por noticia críminis podría ser enjuiciado y enviado a la cárcel…

Si la oposición legítima y genuina decide participar en las elecciones de gobernadores, en guárico su candidato sería Rafael Emilio Silveira, quien enfrentaría a José Vásquez, actual gobernador, a quien derrotaría holgadamente.

¿Por qué y cómo?, Usted se preguntará. Bueno, en próximas Columnas le argumentaré y razonaré mi opinión.

Fermín Veitía (Padre)