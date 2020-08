VERDADES A GRANEL /  Prosperi en San Juan  

PROSPERI EN SAN JUAN…Desde AD, la legítima y genuina, me informan que esta semana el diputado Carlos Prosperi vendrá a Guárico, acompañado de dirigentes nacionales. Y aquí, en San Juan, José Caballito Altuve, Secretario Municipal, le tiene preparado varios escenarios en que desarrollará sus políticas este prometedor político oriundo de Nuestro Estado. Y el resto del Estado tiene previsto recorrerlo y sostendrá reuniones y entrevistas en Calabozo, La Pascua y otros municipios, con dirigentes y militantes, donde expondrá temas y tópicos políticos de transcendencia para los adecos.

Como bien se sabe, en Guárico 14 Secretarios Municipales de ese partido, a excepción del de Santa María de Ipire, apoyan a la AD legítima y genuina presidida por Henry Ramos Allup y Prosperi, los dos líderes más prominentes de esa organización. Y tambien se sabe, que Prrosperi viene de reccorrer otros Estados, donde más del 90% de los adecos le han expresado su apoyo a la AD legítima y genuine…

TAMBIEN, EL USURPADOR y traidor, Bernabé Gutierrez, visitará a Guárico proximamente. Por tal virtud, Luis Yoris, Secretario General Regional designado por el espúreo traidor, le prepara el terreno en la region para desplegar su trabajo politico. Y para Yoris no sera fácil su tarea en virtud del rechazo existente en el colectivo adeco regional, más del 90%, contra la posición que lidera Gutierrez. Sin embargo, la experiencia y excelente formación política de Yoris, de la que doy fe, además de la tradición adeca de la que disfruta en el Estado, sin lugar a dudas que lo insuflará de una aceptable plataforma para lograr algunos objetivos favorables para Gutiérrez…

DESDE YA, en el sector del ilégitimo y espúreo traidor Bernabé Gutiérrez, aquí en Guárico, empezó a asomarse candidatos a la Gobernación y alcaldías. Para la Gobernación, suena el nombre de un multimillonario empresario de la construcción de origen italiano residenciado en Caracas y oriundo de El Sombrero. Y este hombre que no es político y que solo sabe hacer dinero, ya otrora fue precandidato a ese cargo pero que, curiosamente, retiró su nombre al comprobar que a través de una encuesta ordenada y pagada por él mismo, obtuvo 1,50% de aceptación popular. ¿Se mantendrá ese average o bajaría?. Y en la próxima entrega les daré más nombres de candidatos a alcaldes…

SI ES QUE HUBIERE elecciones de diputado este año, ya pronostiqué antes que el gobierno se llevará los 7 diputados que arroja la region. !Ni siquiera uno de consolación le concederá a los “aliados traidores” exopositores. ¿Porque?. Mis razonamientos son extensos, asi que los desgranaré prrogresivamente: 1) el gobierno busca como objetivo una hegemonía absoluta en la AN, sin interferencias o intromisiones de otros factores políticos; 2) teme allí, en la AN, traiciones de esos factores que le puedan voltear la voltilla; 3) no confían en sus “aliados traidores”, La historia los etiqueta como infieles y desleales. Los hechos asi lo demuestran. Continuaremos con el tema en otras entregas…

AQUI HAY DOS POLÍTICOS con la obsesión paranoica de querer repetir como alcaldes: De San Juan y de La Pascua. El primero, un antipolítico y traidor de siete suelas, carente de virtudes y moral en el ejercicio de la política. Y hay más. Y el Segundo, tan traidor (traicionó a AD para irse con otro partido) como el primero, y con una flamante plantilla de antecedents personales indignos, que lo convierten en un alumno aventajado del famoso criminólogo argentino Lombroso (de él se deriva la escarniosa palabra de lombrosiano, para identificar a un criminal). Y ya el primero, como lo hizo en el pasado, se alineó con el gobierno, y el otro, espera la oportunidad para ver cual bando le ofrece más “beneficios”.

Fermín Veitía (Padre)