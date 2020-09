VERDADES A GRANEL / Otro traidor

EL CASO CAPRILES requiere de un análisis profundo y expandido y hoy en esta Columna no lo referenciaré. Solo diré que este político fracasado lo que ha demostrado es que es un traidor, primero que nada, y también un frustrado político que, no obstante el apoyo absoluto que le dio el pueblo para convertirlo en presidente, cobardemente “reculó” y admitió su derrota ante Maduro, cuando toda Venezuela sabía que era el ganador.

Resultó ser “un pataruco”. Y en cuanto a la “negociación” que fraguó con Maduro para desestabilizar y destruir a los verdaderos sectores democráticos que descansan en la legítima y genuina oposición, eso es producto de un político rencoroso, envidioso, vengativo, retaliador y con la bilis inflamada por el odio y la inquina.

Capriles, hasta hoy, era un fracasado de la política y así lo entendió Guaidó y el resto de la oposición que lo apoya. Y cayó en el olvido, en el ostracismo y en un abismo de oscuridad.

Y ahora, con su histriónica rebeldía, quiere de nuevo ser el líder de antes y, para ello, debe acabar con Guaidó, lo que no le será nada fácil. Pero me pasé del abrebocas. La próxima semana continuaremos…

LA ABSTENCIÓN EN EL ESTADO será galopante. Yo mismo hago mis encuestas, en base a miles de personas que conozco y que me conocen, en forma directa y por teléfono. Una fuente informativa por excelencia. Y esas personas que entrevisto me dicen que no están interesadas en votar, que los diputados no resolverán la ingestuosa crisis del país.

Que la solución está en la salida de este gobierno por elecciones presidenciales. Que eso sí los motivaría a votar. Y mis encuestas dicen que en Guárico votaría entre un 15 y 20%, contra un 65% de abstención.

Por supuesto, que es lo más seguro, que sus resultados los abultarán los depredadores del voto. Tendrán todo a su disposición para ello, sobre todo las maquinitas…

Y ACOTO AL TEMA anterior, que los partidos exopositores traidores AD, (Bernabé Gutérrez); Copei, (habría que adivinar cuál es el tolete entre tantos); Esperanza por el Cambio, (Javier Bertucci); Cambiemos, (Timoteo Zambrano); Avanzada Progresista, (Henry Falcón); Redes (Juan Barreto); Proyecto Gente Nueva (Franco Gerratana, difunto), son partidos que aquí solo exhiben como estructura una directiva y que carecen de militancia.

Son cascarones que solo tienen un embrión de crecimiento, más nada, los votos le son esquivos. En fin, son partidos de ficción, antes se les decía de maletín…

EL GOBIERNO POSTULÓ sus candidatos a diputado; en lista, José Palomo, Jefe de la Zona Educativa; Katerine Guanipa y Fernando Ríos, Circuito 1; Ramón Magallanes, Circuito 2; Eduardo Puerta, Circuito 3. Todos, a excepción del último, son desconocidos para mi…

ANTONIO MUGUESSA fue postulado candidato a diputado por los partidos AD, Copei, Esperanza por el Cambio, Cambiemos, Avanzada Progresista (en este último partido Carlos Barrios, su coordinador regional, me dicen que expresó su disgusto ante Henry Falcón ya que aspiraba a esa postulación. Amenazó con abandonar ese partido), Proyecto Gente Nueva, partido del que se dice que siempre ha sido “un comodin” del gobierno, al que en los tiempos ha venido controlando y manejando a su antojo. Además, atraviesa una transición sucesoral algo compleja.

Muguessa es organizado, perseverante y de cierta prestancia política, y ya está creando su comando de campaña, con gente experimentada en esos menesteres.

Y tal como percibo la política regional en materia electoral, observo que Muguessa tiene buenas posibilidades de ser diputado designado…

EL CHAVISTA FRANK MORALES mostró su inconformidad al ser postulado No. 2 en lista para diputado, donde el No. 1 es José Palomo, de quien dice es desconocido en la región y sin trayectoria política.

Sus superiores le dijeron “o lo tomas o lo dejas”. Humildemente acepto el “jalón de oreja” y será segundón…

EFRAIN PEREZ, secretario agrario regional de ad, la legítima y genuina, en una reunión expresó “soy leal a la AD que presiden Henry Ramos Allup y carlos Prosperi, éste último nuestro líder en el Estado”…

Fermín Veitía (Padre)